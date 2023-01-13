***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2023 14:30
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Programı Aşı Takviminde yer alan oral polio çocuk felci aşısı ruhsatlandırma öncelik onayı alınmıştır.
ORAL POLIO Çocuk Felci hastalığı genellikle 15 yaşından küçük çocuklarda görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıktan korunmanın tek yolu olan çocuk felcinden korunmak için uygulanan çocuk felci aşısının ülkemiz aşı takvimine göre uygulama dozu 6.ayını ve 18.ayını tamamlayan her bebeğe ikişer damla ağızdan uygulanması şeklindedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101982
BIST
15:574.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,90
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5718,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5720,3220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0705
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:571.145,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.145,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,76
|161.083.577
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|ALFAS
|234,70
|255.454.607
|% -6,12
|
|THYAO
|134,30
|6.348.200.859
|% -1,10
|
|ASELS
|54,75
|4.535.512.453
|% -2,06
|
|EREGL
|39,90
|4.333.207.784
|% 0,81
|
|KRDMD
|18,51
|4.127.862.188
|% -2,06
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|3.306.390.515
|% -6,35
|
|YKBNK
|9,11
|2.035.714.695
|% 0,77
|
|KRDMD
|18,51
|4.127.862.188
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,60
|477.548.794
|% -1,52
|
|PETKM
|17,67
|2.466.781.955
|% 1,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7855
|18,7937
|% 0,05
|
|Euro
|20,3069
|20,3220
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8079
|22,9222
|% -0,27
|
|Frank
|20,1359
|20,2572
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.811
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12ISFIN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 835, 430 adet işlem
-
16:11CEOEM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 837, 411 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TOASO
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 14 kaybederek (% -0.75 ) 4, 387
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ONCSM, KNFRT, SOKE, RODRG, BOSSA, SDTTR, VKING, MANAS, TNZTP