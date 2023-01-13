***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Programı Aşı Takviminde yer alan oral polio çocuk felci aşısı ruhsatlandırma öncelik onayı alınmıştır.ORAL POLIO Çocuk Felci hastalığı genellikle 15 yaşından küçük çocuklarda görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıktan korunmanın tek yolu olan çocuk felcinden korunmak için uygulanan çocuk felci aşısının ülkemiz aşı takvimine göre uygulama dozu 6.ayını ve 18.ayını tamamlayan her bebeğe ikişer damla ağızdan uygulanması şeklindedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101982BIST