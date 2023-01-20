***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 18:13
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Berna Sezer'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nehir Alıci'nın atanmasına, Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yakup KARAKUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103513
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0332
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.165,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.165,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,8150
|% 0,14
|
|Euro
|20,3637
|20,3792
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1858
|23,3021
|% -0,10
|
|Frank
|20,3373
|20,4598
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9933
|5,0183
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,35
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.887
|7.953
|-35,00
|
|Yarım
|3.852
|3.892
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,21
|86,21
|0,05
|