***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.01.2023 tarihli kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Berna Sezer'in Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Nehir Alıci'nın atanmasına, Denetimden sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yakup KARAKUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103513BIST