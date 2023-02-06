***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ülkemizde yaşanan deprem felaketindeki yaraların sarılmasına destek maksadı ile afet bölgesine 100.000 adet serumun hibe olarak gönderilmesine karar vermiş ve yardım yola çıkarılmıştır.Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109772BIST