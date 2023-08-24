***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 13:31
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum San. A.Ş." isimli üretim tesisimiz içerisinde yer alan ve ilgili kılavuz gereği "Bağımsız Alan" da üretilmesi gereken biyosidal ürün grubunun üretilebilmesi kapsamında yapmış olduğumuz "Beşeri Tıbbi ürün Tesisleri Risk Değerlendirme (BİRDEK)" başvurumuz "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından değerlendirilmiş olup, bahsi geçen ürün grubunun üretimine 22.08.2023 tarihi itibariyle onay verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188997
BIST
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18:057.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -110,30
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
18:0525,8610
En Yüksek
|Değişim
|: -4,89%
|| -1,3283
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
18:0528,1077
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -1,4186
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
18:051.597,11
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -77,12
|Açılış
|: 1.597,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARAN
|54,45
|6.905.375.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.388.418
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|5.544.484
|% 9,99
|
|DOAS
|285,00
|2.765.961.133
|% -13,11
|
|CVKMD
|407,70
|826.570.722
|% -10,00
|
|TRILC
|13,86
|715.341.102
|% -10,00
|
|DOBUR
|61,65
|49.862.694
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.556.563
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|THYAO
|230,00
|13.684.274.466
|% -4,05
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|KLSER
|114,70
|10.697.134.918
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|EKGYO
|8,41
|5.571.185.491
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,07
|2.401.788.200
|% 3,56
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8389
|25,8444
|% -4,95
|
|Euro
|27,9803
|28,1594
|% -4,63
|
|Sterlin
|32,5947
|32,7582
|% -5,46
|
|Frank
|29,1942
|29,3701
|% -5,34
|
|Riyal
|6,8702
|6,9047
|% -4,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL