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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2023 13:31
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Turk İlaç ve Serum San. A.Ş."  isimli üretim tesisimiz içerisinde yer alan ve ilgili kılavuz gereği "Bağımsız Alan" da üretilmesi gereken biyosidal ürün grubunun üretilebilmesi kapsamında yapmış olduğumuz "Beşeri Tıbbi ürün Tesisleri Risk Değerlendirme (BİRDEK)"  başvurumuz "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından değerlendirilmiş olup, bahsi geçen ürün grubunun üretimine 22.08.2023 tarihi itibariyle onay verilmiştir.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188997


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Tam 10.806 11.066 -298,00  
Yarım 5.420 5.554 -145,00  
Çeyrek 2.701 2.777 -73,00  
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