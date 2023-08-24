***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum San. A.Ş." isimli üretim tesisimiz içerisinde yer alan ve ilgili kılavuz gereği "Bağımsız Alan" da üretilmesi gereken biyosidal ürün grubunun üretilebilmesi kapsamında yapmış olduğumuz "Beşeri Tıbbi ürün Tesisleri Risk Değerlendirme (BİRDEK)" başvurumuz "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından değerlendirilmiş olup, bahsi geçen ürün grubunun üretimine 22.08.2023 tarihi itibariyle onay verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188997BIST