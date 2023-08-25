***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2023 16:06
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. firmamızın ruhsat başvurusunda bulunduğu
- Hijyenik ve cerrahi el temizliğinde
- Ameliyat öncesi ameliyat bölgelerinin temizlenmesinde,
- Ameliyat bölgelerinin hazırlanmasında,
- Cilt ve yara çevresi temizliğinde
yukarıda belirtilen kullanım alanlarında "Medikal/Umumi/Kişisel" alanlarda kullanılan ve aktif madde olarak "Povidon İyot" içeren "POVİSEPTİK %10 POVİDON İYOT ÇÖZELTİSİ (30 ml, 100 ml , 500 ml ve 1000 ml) " adlı ürünümüzün ruhsat süreçleri tamamlanmış olup, belge başvurumuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onaylanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189677
BIST