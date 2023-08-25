***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum San. A.Ş. firmamızın ruhsat başvurusunda bulunduğu- Hijyenik ve cerrahi el temizliğinde- Ameliyat öncesi ameliyat bölgelerinin temizlenmesinde,- Ameliyat bölgelerinin hazırlanmasında,- Cilt ve yara çevresi temizliğindeyukarıda belirtilen kullanım alanlarında "Medikal/Umumi/Kişisel" alanlarda kullanılan ve aktif madde olarak "Povidon İyot" içeren "POVİSEPTİK %10 POVİDON İYOT ÇÖZELTİSİ (30 ml, 100 ml , 500 ml ve 1000 ml) " adlı ürünümüzün ruhsat süreçleri tamamlanmış olup, belge başvurumuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onaylanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189677BIST