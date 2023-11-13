***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 10:16
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. firmamızın ruhsat başvurusunda bulunduğu
Biyosidal Ürün grubunda yer alan ve "Hidrojen Peroksit (%3)" aktif maddesini içeren ve "yaraların çevresinin temizlenmesinde bakterisid ve fungusit olarak" kullanılan "Turk İlaç Oksijenli Su Çözelti (500 ml ve 1000 ml)" adlı ürünümüzün ruhsat işlemleri tamamlanmış olup belge başvurumuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onaylanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217298
BIST
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16:297.690
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -81,34
|Açılış
|: 7.784
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|Önceki Kapanış
|: 7.771
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7.669
En Yüksek
7.786
16:2928,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0507
|Açılış
|: 28,6600
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|Önceki Kapanış
|: 28,6200
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28,5988
En Düşük
28,4784
16:2930,5304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6247
En Düşük
30,0906
16:291.779,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.779,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
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1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ATATP
|65,45
|53.558.488
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.448.329
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.266.250
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.986.034
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.546.838.887
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,70
|2.652.647.829
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,13
|1.917.035.965
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,34
|2.927.437.839
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|181.836.647
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.568.005.493
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,09
|637.015.006
|% -2,49
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5817
|28,5988
|% 0,18
|
|Euro
|30,5195
|30,5304
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9172
|35,0923
|% 0,34
|
|Frank
|31,4753
|31,6649
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5994
|7,6375
|% 0,15
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,01
|22,05
|% 0,66
|
|Platin
|849,62
|852,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,20
|969,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,63
|81,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,22
|1.936,40
|% 0,66
|