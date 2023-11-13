***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum San. A.Ş. firmamızın ruhsat başvurusunda bulunduğuBiyosidal Ürün grubunda yer alan ve "Hidrojen Peroksit (%3)" aktif maddesini içeren ve "yaraların çevresinin temizlenmesinde bakterisid ve fungusit olarak" kullanılan "Turk İlaç Oksijenli Su Çözelti (500 ml ve 1000 ml)" adlı ürünümüzün ruhsat işlemleri tamamlanmış olup belge başvurumuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onaylanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217298BIST