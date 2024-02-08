***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 18:11
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Mehmet Berat BATTAL'ın sahip olduğu 22.376.286 TL nominal değerli şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı 07.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi tarafından Mehmet Berat BATTAL'a 08.02.2024 tarihinde tebliğ edilen yazıda söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 1/1 sayılı toplantısında olumsuz karşılandığı hususu iletilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248218
BIST
'
18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0248
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0546
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.997,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.997,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6008
|30,6077
|% 0,08
|
|Euro
|33,0165
|33,0341
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,4729
|38,6659
|% -0,09
|
|Frank
|34,8648
|35,0749
|% 0,01
|
|Riyal
|8,1420
|8,1829
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,46
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|887,55
|889,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,69
|880,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,88
|80,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,43
|2.029,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem