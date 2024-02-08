***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Mehmet Berat BATTAL'ın sahip olduğu 22.376.286 TL nominal değerli şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı 07.03.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi tarafından Mehmet Berat BATTAL'a 08.02.2024 tarihinde tebliğ edilen yazıda söz konusu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 1/1 sayılı toplantısında olumsuz karşılandığı hususu iletilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248218BIST