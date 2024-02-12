***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı arasında 09.02.2024 tarihinde tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan Serum üretimi konusunda 3 yıl süreyle geçerli İşbirliği Memorandumu imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248798BIST