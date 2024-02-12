***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 12:53
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı arasında 09.02.2024 tarihinde tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan Serum üretimi konusunda 3 yıl süreyle geçerli İşbirliği Memorandumu imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248798
BIST
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13:129.133
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 86,79
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:1230,7022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0277
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:1233,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0060
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:121.994,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.994,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:10
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|DGNMO
|11,77
|14.012.152
|% 0,00
|
|HATSN
|89,95
|624.508.957
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.319.310.290
|% 0,00
|
|REEDR
|45,76
|3.446.838.625
|% 0,00
|
|GUBRF
|177,90
|3.269.963.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.244.104.627
|% 0,00
|
|SASA
|41,00
|2.924.758.773
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,02
|785.616.061
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,86
|263.503.637
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|669.718.556
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|312.075.610
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,48
|437.970.225
|% 0,00
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6985
|30,7017
|% 0,09
|
|Euro
|33,0940
|33,1053
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,6380
|38,8318
|% 0,03
|
|Frank
|34,9156
|35,1259
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2030
|% 0,09
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|