***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 09:56
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.11.2021 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılan ve uhdemizde kalan aynı tarihte Özel durum açıklaması yapılan ihale ile ilgili
DMO tarafından 16.11.2021 tarihli ihale için imzalanan 19.11.2021 tarih ve BS57JLKLE2/2021- 1434961 sayılı sözleşmenin 28.03.2024 tarihli DMO yönetim kurulu kararıyla sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı sözleşmenin eki ticari şartnamenin 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükümleri kapsamında feshedildiği sözleşme gereği cezai şart, damga vergisi dahil toplam 6.111.300 TL'nin faiziyle beraber DMO'ya iade edilmesi hususu Şirketimize bildirilmiştir.
Her ne kadar mevcut durumun finansallarımıza olumsuz etkisi olmayacağı öngörülse de Şirketimiz tarafından DMO'nun kararına karşı hukuki yollara başvurulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266117
BIST