***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.11.2021 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılan ve uhdemizde kalan aynı tarihte Özel durum açıklaması yapılan ihale ile ilgiliDMO tarafından 16.11.2021 tarihli ihale için imzalanan 19.11.2021 tarih ve BS57JLKLE2/2021- 1434961 sayılı sözleşmenin 28.03.2024 tarihli DMO yönetim kurulu kararıyla sözleşmeden doğan taahhüdün yerine getirilmemesinden dolayı sözleşmenin eki ticari şartnamenin 26. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükümleri kapsamında feshedildiği sözleşme gereği cezai şart, damga vergisi dahil toplam 6.111.300 TL'nin faiziyle beraber DMO'ya iade edilmesi hususu Şirketimize bildirilmiştir.Her ne kadar mevcut durumun finansallarımıza olumsuz etkisi olmayacağı öngörülse de Şirketimiz tarafından DMO'nun kararına karşı hukuki yollara başvurulacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266117BIST