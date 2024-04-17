***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2024-31.03.2024 tarihleri arasında Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş firması olarak, yurtiçi yerleşik 40 ayrı Ecza deposu ve 15 ayrı Sağlık kurumu olmak üzere toplam 55 kurumla yapılan sözleşmeler neticesinde 133.373.189 TL KDV dahil değerinde TURFLEKS markalı serum ürünümüzün satış anlaşması yapılmıştır. Sözleşme çerçevesindeki ürünlerin tahsilatları yapılmış olup, 2024 yılı içerisinde müşterilerin belirleyeceği takvime göre sevkiyatları yapılacaktır. Söz konusu satışların Kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına Oranı % 7'dir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273405BIST