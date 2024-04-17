***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 11:13
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2024-31.03.2024 tarihleri arasında Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş firması olarak, yurtiçi yerleşik 40 ayrı Ecza deposu ve 15 ayrı Sağlık kurumu olmak üzere toplam 55 kurumla yapılan sözleşmeler neticesinde 133.373.189 TL KDV dahil değerinde TURFLEKS markalı serum ürünümüzün satış anlaşması yapılmıştır. Sözleşme çerçevesindeki ürünlerin tahsilatları yapılmış olup, 2024 yılı içerisinde müşterilerin belirleyeceği takvime göre sevkiyatları yapılacaktır. Söz konusu satışların Kamuya açıklanan son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına Oranı % 7'dir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273405
BIST
'
13:099.623
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 75,18
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:0932,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0878
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:0934,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1263
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:092.501,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,80
|Açılış
|: 2.501,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:09
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|3.348.918
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.128.310
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.508.663
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|912.887.288
|% 9,97
|
|CELHA
|41,62
|71.865.625
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,04
|200.512.616
|% -6,73
|
|ENSRI
|30,24
|147.644.520
|% -6,09
|
|GRNYO
|11,00
|203.847.054
|% -5,25
|
|SOKM
|59,80
|880.922.591
|% -4,85
|
|THYAO
|300,25
|4.429.343.324
|% 1,09
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|AKBNK
|57,35
|2.303.583.285
|% 2,69
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|ZOREN
|5,88
|1.388.922.542
|% 2,80
|
|ISCTR
|12,26
|2.140.164.238
|% 0,82
|
|ENTRA
|14,21
|2.068.553.786
|% -4,31
|
|EKGYO
|10,27
|1.255.987.629
|% -4,02
|
|YKBNK
|30,54
|2.648.507.281
|% 1,80
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5328
|32,5393
|% 0,27
|
|Euro
|34,6581
|34,6711
|% 0,37
|
|Sterlin
|40,5522
|40,7555
|% 0,48
|
|Frank
|35,6856
|35,8645
|% 0,31
|
|Riyal
|8,6689
|8,7124
|% 0,12
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,46
|28,50
|% 0,66
|
|Platin
|957,84
|958,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,03
|1.025,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,14
|89,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,37
|2.389,69
|% 0,66
|