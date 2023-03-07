***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.03.2023 09:31
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Mehmet Berat BATTAL sahibi olduğu 22.376.286 TL Nominal değerli şirketimiz payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120804
BIST
14:305.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,45
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:3018,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:3020,1610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:301.120,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.120,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,46
|63.478.626
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MNDRS
|8,81
|15.661.502
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,50
|625.019.971
|% -9,41
|
|NATEN
|155,00
|180.059.053
|% -8,23
|
|RYSAS
|26,30
|19.416.115
|% -6,47
|
|AFYON
|11,13
|242.016.555
|% -5,03
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|EREGL
|44,44
|4.423.844.857
|% 0,09
|
|ASTOR
|47,98
|4.001.950.426
|% 8,26
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|THYAO
|141,60
|3.595.676.154
|% -0,56
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,78
|3.504.284.055
|% 0,37
|
|ISCTR
|13,21
|3.736.506.602
|% 1,93
|
|SKBNK
|2,64
|483.853.201
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,88
|3.379.713.624
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,26
|1.142.177.828
|% -1,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9100
|18,9183
|% 0,12
|
|Euro
|20,1606
|20,1650
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,6510
|22,7646
|% 0,03
|
|Frank
|20,1980
|20,3196
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0239
|5,0491
|% 0,08
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-4,26
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.566
|7.680
|-35,00
|
|Tam
|7.606
|7.657
|-22,00
|
|Yarım
|3.716
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,36
|
Seans Raporu
14:28
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14:43ITTFH
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Yüzde 5.61 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 032, 581 adet işlem
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14:41UNLU
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 426 adet işlem