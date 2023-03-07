***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Mehmet Berat BATTAL sahibi olduğu 22.376.286 TL Nominal değerli şirketimiz payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120804BIST