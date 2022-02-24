***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.02.2022 13:04
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.02.2022 100.900 0,06 8,3
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde gerçekleştirilen şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004009
BIST
14:221.831
En Yüksek
|Değişim
|: -9,16%
|| -184,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2214,3928
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 0,5757
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2216,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5962
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
14:22909,03
En Yüksek
|Değişim
|: 7,15%
|| 60,62
|Açılış
|: 909,03
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ALKA
|17,55
|41.752.712
|% 8,33
|
|ULUUN
|6,63
|139.579.160
|% 6,59
|
|PETUN
|20,22
|39.887.586
|% 5,70
|
|DAGHL
|13,97
|6.475.670
|% 3,48
|
|HUNER
|2,44
|613.915.492
|% 0,83
|
|TTRAK
|203,50
|102.192.963
|% -10,00
|
|ASELS
|18,90
|446.906.797
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|157.076.925
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|273.357.841
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|24.651.784
|% -10,00
|
|EREGL
|27,76
|2.288.770.920
|% -8,74
|
|THYAO
|25,28
|1.453.445.227
|% -9,97
|
|GARAN
|10,98
|1.393.692.315
|% -5,59
|
|KRDMD
|10,55
|1.006.126.509
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|674.264.252
|% -9,95
|
|HUNER
|2,44
|613.915.492
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,53
|674.264.252
|% -9,95
|
|GARAN
|10,98
|1.393.692.315
|% -5,59
|
|ODAS
|1,26
|157.076.925
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.106.019
|% -9,95
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3706
|14,3928
|% 4,17
|
|Euro
|16,1359
|16,2540
|% 3,81
|
|Sterlin
|19,1498
|19,2459
|% 2,65
|
|Frank
|15,4654
|15,5585
|% 3,19
|
|Riyal
|3,8113
|3,8304
|% 3,81
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|61,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,62
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.047
|6.220
|477,73
|
|Yarım
|2.923
|3.009
|231,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.505
|115,55
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
|
Seans Raporu
14:22
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