***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
28.02.2022 11:54
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi PAY GERİ ALIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.02.2022 100.900 0,06 8,3
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 25.02.2022 51.745 0,03 8,22
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 28.02.2022 46.255 0,03 8,77
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde gerçekleştirilen şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005027
BIST