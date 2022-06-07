***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAY GERİ ALIMI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.02.2022 100.900 0,06 8,3B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 25.02.2022 51.745 0,03 8,22B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 28.02.2022 46.255 0,03 8,77B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 07.06.2022 200.000 0,123 9,04B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 07.06.2022 600.000 0,37 9,08Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 9,13 8,93 8.927.757,95 ŞİRKET İÇ KAYNAKLARI 998.900 0,62Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarihli kararı çerçevesinde belirlenmiş azami fon miktarı olan 12.000.000 TL ve azami pay adedi olan 1.000.000 adet çerçevesindeŞirketimizin kendi paylarında gerçekleştirmiş olduğu toplam 998.900 adet payın alınması suretiyle geri alım programı tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035510BIST