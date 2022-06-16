***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
16.06.2022 13:11
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi PAYLARIN GERİ ALINMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 08.06.2022 50.000 0,03 9,22
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2026 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde gerçekleştirilen ve 08.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak KAP açıklana şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037654
BIST
14:292.484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -47,08
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:2917,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0898
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3275
En Düşük
17,1975
14:2918,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:291.015,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.015,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:29
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,79
|118.021.513
|% 7,64
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.602.143
|% 6,45
|
|POLTK
|621,60
|6.945.263
|% 6,06
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,97
|104.564.916
|% -5,80
|
|HEDEF
|6,75
|13.871.439
|% -5,73
|
|TIRE
|19,30
|40.122.107
|% -5,30
|
|THYAO
|47,36
|3.665.292.824
|% -2,23
|
|SASA
|45,90
|2.295.257.050
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.036.130.565
|% -2,07
|
|SISE
|21,18
|1.230.458.883
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,08
|836.285.270
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,54
|377.918.784
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,62
|594.701.788
|% -2,94
|
|DOHOL
|3,93
|452.024.388
|% -4,38
|
|TSKB
|2,10
|212.627.749
|% -2,33
|
|ODAS
|2,94
|275.799.813
|% 0,34
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3275
|% 0,52
|
|Euro
|18,0349
|18,0625
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8871
|20,9918
|% -0,08
|
|Frank
|17,6109
|17,7170
|% 2,06
|
|Riyal
|4,6017
|4,6248
|% 0,55
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-15,07
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,53
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:43FONET
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 134 adet işlem
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14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
-
14:42TIRE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 489 adet işlem
-
14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem
-
14:40FONET
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 236, 161 adet işlem