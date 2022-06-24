***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.06.2022 10:34
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi PayGeri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 08.06.2022 50.000 0,03 9,22
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 16.06.2022 100.000 0,06 8,92
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.06.2022 100.000 0,06 9,17
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2026 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde gerçekleştirilen şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039053
BIST