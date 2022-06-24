***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PayGeri Alımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 08.06.2022 50.000 0,03 9,22B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 16.06.2022 100.000 0,06 8,92B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.06.2022 100.000 0,06 9,17Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2026 tarihli almış olduğu kararı ve aynı tarihli KAP açıklaması çerçevesinde gerçekleştirilen şirketimiz paylarında geri alım işlemlerini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039053BIST