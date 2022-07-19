***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAYLARIN GERİ ALIMI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2022Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 08.06.2022 50.000 0,03 9,22B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 16.06.2022 100.000 0,06 8,92B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 24.06.2022 100.000 0,06 9,17B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 30.06.2022 100.000 0,06 8,9B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 19.07.2022 650.000 0,4 9,86Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 08.06.2022 19.07.2022 9,89 9,47 9.588.375,9 ŞİRKET İÇ KAYNAKLARI 1.000.000 0,62Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2026 tarihli almış olduğu kararı ile gerçekleştirilen belirlenmiş azami fon miktarı olan 12.000.000 TL ve azami pay adedi olan 1.000.000 adet çerçevesindeŞirketimizin kendi paylarında gerçekleştirmiş olduğu toplam 1.000.000 adet payın alınması suretiyle geri alım programı tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046294BIST