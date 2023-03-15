***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAY GERİ ALIM VE TAMAMLANMASI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.02.2023 100.000 0,06 11,71B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 16.02.2023 100.000 0,06 11,15B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 17.02.2023 100.000 0,06 10,48B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 21.02.2023 50.000 0,03 10,39B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 22.02.2023 50.000 0,03 10,37B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 23.02.2023 50.000 0,03 10,3B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 28.02.2023 100.000 0,06 10,23B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 14.03.2023 100.000 0,06 10,26B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.03.2023 150.000 0,09 10,24B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.03.2023 200.000 0,12 10,15Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.02.2023 15.03.2023 11,71 10,5 10.503.395,05 ŞİRKET İÇ KAYNAKLARI 1.000.000 0,62Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli almış olduğu kararı ile gerçekleştirilen belirlenmiş azami fon miktarı olan 12.000.000 TL ve azami pay adedi olan 1.000.000 adet çerçevesindeŞirketimizin kendi paylarında gerçekleştirmiş olduğu toplam 1.000.000 adet payın alınması suretiyle geri alım programı tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125132BIST