Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.03.2023 15:26
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi PAY GERİ ALIM VE TAMAMLANMASI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 12.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.02.2023 100.000 0,06 11,71
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 16.02.2023 100.000 0,06 11,15
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 17.02.2023 100.000 0,06 10,48
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 21.02.2023 50.000 0,03 10,39
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 22.02.2023 50.000 0,03 10,37
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 23.02.2023 50.000 0,03 10,3
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 28.02.2023 100.000 0,06 10,23
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 14.03.2023 100.000 0,06 10,26
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.03.2023 150.000 0,09 10,24
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.03.2023 200.000 0,12 10,15

Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 15.02.2023 15.03.2023 11,71 10,5 10.503.395,05 ŞİRKET İÇ KAYNAKLARI 1.000.000 0,62

Geri Alım Programı Sonlandı mı? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli almış olduğu kararı ile gerçekleştirilen belirlenmiş azami fon miktarı olan 12.000.000 TL ve azami pay adedi olan 1.000.000 adet çerçevesinde
Şirketimizin kendi paylarında gerçekleştirmiş olduğu toplam 1.000.000 adet payın alınması suretiyle geri alım programı tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125132


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.122
Değişim :  -1,65% |  -85,75
Açılış :  5.224  
Önceki Kapanış :  5.207  
En Yüksek
5.239 En Düşük
5.065
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 5,61 12.264.338 % 10,00  
GOKNR 17,71 65.021.751 % 10,00  
SDTTR 128,80 892.409.428 % 9,99  
MIATK 119,00 1.396.333.992 % 9,98  
VKING 48,52 38.102.366 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9853 18,9918 % 0,09  
Euro 20,0427 20,0576 % -1,51  
Sterlin 22,7923 22,9066 % -0,92  
Frank 20,3664 20,4891 % -1,51  
Riyal 5,0405 5,0658 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 26,51  
Altın Gr. 1.181 1.182 19,84  
Cumhuriyet 7.886 8.005 84,00  
Tam 7.965 8.036 122,00  
Yarım 3.891 3.932 60,00  
Çeyrek 1.945 1.966 30,00  
Gümüş.Ons 21,81 21,84 0,13  
Gümüş Gr. 13,35 13,37 0,12  
B. Petrol 71,99 71,99 -5,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru