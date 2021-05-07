***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2021 18:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 315.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 77.050.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 161.805.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 20.100.000 22.110.000,000 110,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 Nâma
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 56.950.000 62.645.000,000 110,00000 B Grubu B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 77.050.000 84.755.000,000 110,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 84.755.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak
1. Şirketimizin 315.000.000,-(üçyüzonbeşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirket sermayesinin %110 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ve tamamı iç kaynaklardan paylara ilişkin İhraç Primleri'den karşılanmak suretiyle 84.755.000,- (seksendörtmilyonyediyüzelllibeşbin) TL artırılarak, 77.050.000- (yetmişyedimilyonellibin) TL'den 161.805.000,- (yüzaltmışbirmilyonsekizyüzbeşbin) TL'sına çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında
(A) grubu nama yazılı imtiyazlı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı imtiyazlı yeni pay,
(B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni pay çıkarılmasına,
3. Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935323
BIST