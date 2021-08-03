***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusunun onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 315.000.000Mevcut Sermaye (TL) 77.050.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 161.805.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 20.100.000 22.110.000,000 110,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 NâmaB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 56.950.000 62.645.000,000 110,00000 B Grubu B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 77.050.000 84.755.000,000 110,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 84.755.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.07.2021SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırım başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9220 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilniştir..Sermaye Piyasası Kurulunun onaylamış olduğu ihraç belgesi ve Anasözleşmenin 6.maddesine ilişkin tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Madde 6. Eski ve Yeni Şekli.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954389BIST