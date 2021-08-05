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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2021 11:44



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 315.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 77.050.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 161.805.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 20.100.000 22.110.000,000 110,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 Nâma
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 56.950.000 62.645.000,000 110,00000 B Grubu B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 77.050.000 84.755.000,000 110,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.08.2021

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 84.755.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 09.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırım başvurusu Sermaye Piyasası Kurulutarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Borsa İhraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 03.08.2021 tarihli kap açıklamasında duyurulmuştur.
Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 05.08.2021 olarak belirlenmiştir.
Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Madde 6. Eski ve Yeni Şekli.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954924


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