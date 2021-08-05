***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 315.000.000Mevcut Sermaye (TL) 77.050.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 161.805.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 20.100.000 22.110.000,000 110,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014 NâmaB Grubu, TRILC, TRETRLC00022 56.950.000 62.645.000,000 110,00000 B Grubu B Grubu, TRILC, TRETRLC00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 77.050.000 84.755.000,000 110,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.08.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 84.755.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.07.2021SPK Başvuru Tarihi 11.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırım başvurusu Sermaye Piyasası Kurulutarafından 29.07.2021 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Borsa İhraç belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 03.08.2021 tarihli kap açıklamasında duyurulmuştur.Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 05.08.2021 olarak belirlenmiştir.Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Madde 6. Eski ve Yeni Şekli.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954924BIST