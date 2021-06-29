***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2021 11:05
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 48 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NEHİR ALICİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Denetim
ONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Yönetm Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
YAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALPTEKİN GÜLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
VOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944727
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|TKURU
|271,00
|2.853.359
|% 9,98
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|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
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|KUTPO
|59,75
|384.278.248
|% 9,94
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|MERKO
|5,45
|13.332.646
|% 9,88
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|VANGD
|5,81
|5.179.600
|% 9,83
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|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
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|EUKYO
|7,40
|5.301.837
|% -9,98
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|SAMAT
|4,80
|20.421.430
|% -8,92
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|ISBIR
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|MERIT
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|473.269
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|% -3,46
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|GARAN
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|579.022.755
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|KUTPO
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|% 9,94
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|EKGYO
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|364.575.198
|% -1,55
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|KOZAL
|114,60
|229.481.467
|% -1,80
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|EKGYO
|1,91
|364.575.198
|% -1,55
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|GARAN
|8,17
|579.022.755
|% -0,12
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|TSKB
|1,26
|84.259.166
|% -0,79
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|YKBNK
|2,15
|131.648.568
|% -0,46
|
|THYAO
|13,38
|688.476.524
|% -3,46
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7168
|8,7195
|% 0,42
|
|Euro
|10,3766
|10,3813
|% 0,11
|
|Sterlin
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|12,0951
|% 0,07
|
|Frank
|9,4332
|9,4900
|% 0,25
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|Riyal
|2,3180
|2,3296
|% 0,35
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|13:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,04
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|Altın Gr.
|497
|497
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.272
|3.356
|-17,76
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-8,59
|
|Çeyrek
|793
|812
|-4,29
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|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|-0,00
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|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,04
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