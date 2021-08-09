***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 16:36
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büğdüz Mahallesi Enverpaşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA +903128376767 +903128442106
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%)
16:311.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:318,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:3110,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:31484,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,26
|Açılış
|: 484,26
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BRYAT
|346,60
|100.112.065
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.804.626
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.477.391
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.482.183
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.494.230
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|97.532.733
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.939.707
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|48.799.773
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,73
|27.154.479
|% -7,74
|
|DNISI
|12,17
|16.753.298
|% -7,45
|
|GARAN
|9,18
|1.094.936.510
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.041.008.126
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,98
|640.051.724
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.804.626
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|538.347.535
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.620.707
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|464.741.711
|% -0,40
|
|SISE
|8,24
|1.041.008.126
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.094.936.510
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,98
|640.051.724
|% -0,25
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6324
|8,6367
|% 0,24
|
|Euro
|10,1584
|10,1680
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% 0,24
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% 0,21
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,37
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-26,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-28,45
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,76
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-1,90
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45PENTA
Yüzde 6.70 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 933 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, FROTO, KOZAA
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 45 kaybederek (% -0.11 ) 1, 267