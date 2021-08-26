***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.08.2021 19:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 42210000 TRY 30 Genel Kurulda oy imtiyazı 1'e 5 oranında Yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 119595000 TRY 70 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUNUS EMRE BATTAL Genel Müdür Finansal Analist Genel Müdür
BERNA SEZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960647
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05483,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,22
|Açılış
|: 483,00
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3850
|8,3923
|% 0,25
|
|Euro
|9,8734
|9,8836
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4532
|11,5106
|% -0,25
|
|Frank
|9,0985
|9,1533
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2294
|2,2406
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,67
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında