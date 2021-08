***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 42210000 TRY 30 Genel Kurulda oy imtiyazı 1'e 5 oranında Yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 119595000 TRY 70 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUNUS EMRE BATTAL Genel Müdür Finansal Analist Genel MüdürBERNA SEZER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı