***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 09:35
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Atilla Akgünlü Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.11.2022 05353130970 atilla.akgunlu@turkilac.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076101
BIST
10:324.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,08
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3218,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3218,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:32988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,38
|Açılış
|: 988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:32
|VAKKO
|37,26
|10.648.126
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,59
|78.177.248
|% 8,77
|
|MNDTR
|24,56
|48.980.600
|% 7,53
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.299.086
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|94.160.641
|% -7,40
|
|CELHA
|21,60
|14.644.059
|% -5,68
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|THYAO
|102,40
|951.382.194
|% 0,00
|
|SASA
|127,60
|869.909.276
|% -2,97
|
|ASELS
|33,76
|692.695.157
|% 1,26
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|TUPRS
|395,30
|526.549.195
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,55
|402.318.821
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,82
|36.546.983
|% 1,23
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,34
|73.690.124
|% 2,18
|
|YKBNK
|9,19
|290.527.424
|% -0,65
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6225
|% 0,20
|
|Euro
|18,3978
|18,4133
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3327
|21,4397
|% 0,22
|
|Frank
|18,5573
|18,6691
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|2,96
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|0,68
|