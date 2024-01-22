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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.01.2024 13:32
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BERAT BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet 40.14 A B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
İSMET GERGERLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.08.2023 İcrada Görevli - - Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
YUNUS EMRE BATTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 26.01.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
YAKUP KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.01.2021 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ONUR ÖRSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcılığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -
VOLKAN SAPMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241898 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MAHİR BEDEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.01.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241898 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim komite üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241899


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