***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.03.2021 13:02
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Meduro Company Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
16.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş ile Sudan'da yerleşik Meduro Company Ltd.arasında tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.
İlk yıl için alınan sipariş miktarı 6.540.000 USD tutarlı toplam 12.000.000 adet torba serum için yapılmıştır.
İlk yükleme tarihi haziran 2021 olarak planlanmıştır. Aylık 1.000.000 adet sevkiyat yapılacaktır.
İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.
Exhibit –I
No
Product
Presentation
1
Turkfleks 0.9 % Isoto
13:551.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,15
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:557,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:558,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:55418,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,86
|Açılış
|: 418,76
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:55
|EUHOL
|3,63
|20.161.105
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.698.397
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.794.723
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.176.235
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|30.084.356
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.649.051
|% -4,48
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|THYAO
|14,73
|678.839.893
|% -0,07
|
|KCHOL
|24,64
|630.367.946
|% 4,94
|
|GARAN
|8,91
|560.974.481
|% 0,56
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,25
|247.889.160
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.479.180
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,24
|303.294.383
|% 2,42
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5041
|7,5066
|% 0,29
|
|Euro
|8,9399
|8,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4100
|10,4622
|% 0,37
|
|Frank
|8,0661
|8,1147
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9941
|2,0041
|% 0,18
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,84
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,84
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|2,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-1,90
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-0,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|