***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKANT INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLCVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar17.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş nin IV Parenteral Solüsyonlarının Yemen Ülkesinde satış ve pazarlama haklarını içeren distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk yıl için alınan sipariş miktarı 1.485.000 USD tutarlı toplam 3.000.000 adet torba serum için yapılmıştır. İlk yükleme tarihi temmuz 2021 olarak planlanmıştır.İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.NoProductPresentationTurkfleks 0.9 % Isotonic Sodium Chloride Solution500 ml x 1 bagTurkfleks 5% Dextrose Solution in Water500 ml x 1 baghttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918813BIST