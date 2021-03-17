***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.03.2021 17:23
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KANT INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
17.03.2021 tarihinde TURK İLAÇ ve Serum Sanayi A.Ş nin IV Parenteral Solüsyonlarının Yemen Ülkesinde satış ve pazarlama haklarını içeren distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İlk yıl için alınan sipariş miktarı 1.485.000 USD tutarlı toplam 3.000.000 adet torba serum için yapılmıştır. İlk yükleme tarihi temmuz 2021 olarak planlanmıştır.
İhracata konu ürünler aşağıdaki gibidir.
No
Product
Presentation
1
Turkfleks 0.9 % Isotonic Sodium Chloride Solution
500 ml x 1 bag
2
Turkfleks 5% Dextrose Solution in Water
500 ml x 1 bag
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918813
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1438
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,6428
En Düşük
7,4818
18:059,0844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1607
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,1013
En Düşük
8,9020
18:05422,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,36
|Açılış
|: 422,27
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
424,13
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6207
|7,6290
|% 1,92
|
|Euro
|9,0741
|9,0844
|% 1,80
|
|Sterlin
|10,5197
|10,5724
|% 1,43
|
|Frank
|8,1578
|8,2070
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0220
|2,0321
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,47
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,93
|