***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAl-ARKAN HoldingVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarTurk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Umman' da yerleşik Al-ARKAN Holding Firması tarafından Umman Serbest Bölge ‘de kurulacak olan IV PARENTERAL Solüsyon üretim tesisi için kurulum ,danışmanlık ve know how hizmetlerini içeren anahtar teslim proje teklifimiz kabul edilmiş ve anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 17.500.000 Euro dur. Projenin tamamlanma süresi 12 aydır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928550BIST