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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.04.2021 17:12



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Al-ARKAN Holding
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Umman' da yerleşik Al-ARKAN Holding Firması  tarafından Umman Serbest Bölge ‘de kurulacak olan  IV PARENTERAL Solüsyon üretim tesisi  için kurulum ,danışmanlık ve know how hizmetlerini içeren anahtar teslim proje teklifimiz kabul edilmiş ve anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 17.500.000 Euro dur. Projenin tamamlanma süresi 12 aydır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928550


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Tam 3.042 3.121 54,28  
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