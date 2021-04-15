***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.04.2021 17:12
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Al-ARKAN Holding
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. ile Umman' da yerleşik Al-ARKAN Holding Firması tarafından Umman Serbest Bölge ‘de kurulacak olan IV PARENTERAL Solüsyon üretim tesisi için kurulum ,danışmanlık ve know how hizmetlerini içeren anahtar teslim proje teklifimiz kabul edilmiş ve anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın toplam bedeli 17.500.000 Euro dur. Projenin tamamlanma süresi 12 aydır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928550
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0676
|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
|: 9,6400
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9,7085
En Düşük
9,5724
18:05461,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,02
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0629
|8,0648
|% 0,72
|
|Euro
|9,6653
|9,6738
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,1144
|11,1702
|% 0,98
|
|Frank
|8,7276
|8,7802
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1432
|2,1539
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|7,34
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|-0,07
|