***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.06.2021 11:46
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Chromıs LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Rusya'da yerleşik Chromıs LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943509
BIST
12:091.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:098,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0136
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0910,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0360
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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10,4853
En Düşük
10,4076
12:09501,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,44
|Açılış
|: 501,38
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:09
|VAKFN
|10,57
|69.667.532
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.961.408
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.630.129
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.454.040
|% 9,88
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|EUKYO
|8,08
|17.486.237
|% -7,02
|
|BERA
|14,34
|265.808.917
|% -5,91
|
|AYCES
|73,30
|1.938.080
|% -5,54
|
|THYAO
|14,86
|948.958.242
|% 1,85
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,34
|265.808.917
|% -5,91
|
|KOZAL
|121,10
|256.435.048
|% 0,25
|
|FENER
|40,46
|215.820.272
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,13
|195.227.812
|% 0,00
|
|THYAO
|14,86
|948.958.242
|% 1,85
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,16
|85.902.717
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,54
|40.838.555
|% 3,36
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7553
|8,7564
|% -0,16
|
|Euro
|10,4170
|10,4211
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1208
|12,1816
|% -0,51
|
|Frank
|9,4874
|9,5445
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3303
|2,3420
|% -0,05
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,70
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,35
|
Seans Raporu
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