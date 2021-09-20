***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.09.2021 10:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Abay Ecza Deposu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Temsilcisi bulunduğumuz Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünümüzün İran'da satış , dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır.
Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir.
Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964464
BIST
15:301.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -30,37
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:308,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:3010,1501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:30490,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 490,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:30
|OYLUM
|8,15
|21.532.453
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.979.807
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.965.858
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.492.058
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.311.257
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,20
|54.675.962
|% -7,69
|
|BMSCH
|8,69
|34.295.548
|% -7,26
|
|TEZOL
|19,21
|1.201.429.512
|% 4,18
|
|THYAO
|12,56
|673.733.979
|% -1,26
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EREGL
|16,57
|336.345.409
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,37
|365.375.523
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|186.791.199
|% -2,20
|
|GARAN
|9,15
|656.444.830
|% -2,56
|
|ODAS
|1,33
|91.320.917
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,21
|1.201.429.512
|% 4,18
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6584
|8,6612
|% 0,17
|
|Euro
|10,1451
|10,1501
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8015
|11,8607
|% -0,32
|
|Frank
|9,2967
|9,3527
|% 0,64
|
|Riyal
|2,3049
|2,3165
|% 0,26
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-1,68
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:40BMSCH
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 104 adet işlem
-
15:39ISKPL
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 794, 053 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 6 kaybederek (% -2.15 ) 1, 487
-
15:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:38XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 7, 116.00 milyon TL de