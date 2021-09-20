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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.09.2021 10:25



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Abay Ecza Deposu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Temsilcisi bulunduğumuz Hindistan menşeili OPV ( Çocuk Felci Aşısı ) ürünümüzün  İran'da satış ,  dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ABAY Ecza Deposu tam yetki ile yetkilendirilmiş olup 10.000.000 doz OPV aşısı için ilk sipariş onaylanmıştır.
Söz konusu sipariş tutarı 11.500.000 TL dir.
Ödeme şekli peşin olarak anlaşılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964464


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Cumhuriyet 3.243 3.292 15,00  
Tam 3.233 3.315 22,22  
Yarım 1.563 1.603 10,75  
Çeyrek 784 802 5,37  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,04  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,00  
B. Petrol 73,66 73,66 -1,68  
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