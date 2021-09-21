***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









n NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıZirve Pharma Ecza DeposuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih21/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarTurkfleks marka serumlarımızın yurtiçi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllık 30.000.000 adet alım garantisi içeren sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlenmiştir. İlk sipariş onayı 3.000.000 adet için gerçekleşmiştir. Finansallarımıza 120.000.000 TL etkisi olması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964660BIST