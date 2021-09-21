***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.09.2021 11:05
n Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Zirve Pharma Ecza Deposu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Turkfleks marka serumlarımızın yurtiçi özel hastane pazarında satış ve dağıtımını yapmak üzere Zirve Pharma Ecza Deposu ile tek yetkili satıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. Yıllık 30.000.000 adet alım garantisi içeren sözleşmede ortalama birim fiyatı 4,5 TL olarak belirlenmiştir. İlk sipariş onayı 3.000.000 adet için gerçekleşmiştir. Finansallarımıza 120.000.000 TL etkisi olması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964660
BIST
12:531.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.401
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.404
En Düşük
1.395
12:538,6442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 8,6150
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|Önceki Kapanış
|: 8,6480
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8,6740
En Düşük
8,6072
12:5310,1513
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 491,59
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492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KTSKR
|64,25
|25.124.818
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.029.200
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,83
|14.520.026
|% 8,34
|
|IHYAY
|0,80
|7.217.574
|% 8,11
|
|NUGYO
|11,91
|10.087.436
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.526.917
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,86
|68.014.953
|% -6,46
|
|TEZOL
|17,05
|333.580.770
|% -4,96
|
|SELGD
|4,89
|1.895.358
|% -4,68
|
|THYAO
|13,00
|632.497.512
|% 1,48
|
|GARAN
|9,18
|522.989.548
|% 1,10
|
|TEZOL
|17,05
|333.580.770
|% -4,96
|
|TUPRS
|108,90
|284.761.535
|% 1,30
|
|SISE
|8,24
|263.893.331
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|209.155.907
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|107.398.139
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|522.989.548
|% 1,10
|
|THYAO
|13,00
|632.497.512
|% 1,48
|
|SISE
|8,24
|263.893.331
|% 0,49
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6400
|8,6442
|% -0,24
|
|Euro
|10,1460
|10,1513
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,7847
|11,8438
|% -0,13
|
|Frank
|9,2974
|9,3534
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% -0,37
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|2,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-2,00
|
|Tam
|3.230
|3.312
|-2,11
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-1,02
|
|Çeyrek
|783
|801
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,88
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