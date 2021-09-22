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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.09.2021 13:45



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Chemrar Group Rusya
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

           Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafından
Sputnik light  aşısının  Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek ve ChemRar Firmasının global Pazardan gelen  aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzere
TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir.
ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin  neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almış, yapılan ziyaret neticesinde  Sputnik Light aşısı  için tahsis edilen kapasite  50 milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir.
Konu ile ilgili yayınlanacak ayrıntılı basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun Sputnik light aşısı için tüm aday partnerlerine  uygulamakta olduğu  onay prosedürlerine göre
Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik light aşısının Türkiye'de lisanslandırılarak  , üretim ve satışının TURK  İlaç Ve serum Sanayi A.Ş ‘ne verilmesi için
ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları  Resmi heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin  neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almıştır.
Sputnik light  aşısının  Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere TURK İLAÇ , Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafından tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir.
Bununla birlikte Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, yine COVID 19 hastalığının tedavi protokolünde yer alan   Avifavir ( Favipiravir etken maddesi )  ilacınında Türkiye'de resmi tescili ve dağıtımı için Chemrar şirketler grubunun iştiraki  Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) / Chromis ile de sözleşmesini eş zamanlı olarak  imzalamıştır.
Yapılan anlaşma doğrultusunda T.C Sağlık Bakanlığı'nın talep ve ihtiyaçları dışında kalacak olan TURK İlaç  tesisi üretim kapasitesinin tamamının ChemRar şirketler grubunun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı açıklandı.
TURK İLAÇ olarak  Sputnik Light aşısı  için tahsis edilen kapasite  50 milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir.
TURK  İlaç yetkilileri tarafından yapılan açıklamada tüm dünyayı tehdit eden bu pandemi döneminde uzun süredir devam eden ikili görüşmelerin olumlu olarak nihayetlenmesinden  ve anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
                    
Artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ve Rus ortaklarının  ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyması halinde talepleri karşılamak için derhal ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer durmak yok yola devam diyerek sözlerini bitirdiler.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964834


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