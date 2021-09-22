***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıChemrar Group RusyaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarSputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafındanSputnik light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek ve ChemRar Firmasının global Pazardan gelen aşı taleplerini Türkiye'den karşılamak üzereTURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir.ChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almış, yapılan ziyaret neticesinde Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite 50 milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir.Konu ile ilgili yayınlanacak ayrıntılı basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun Sputnik light aşısı için tüm aday partnerlerine uygulamakta olduğu onay prosedürlerine göreRusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik light aşısının Türkiye'de lisanslandırılarak , üretim ve satışının TURK İlaç Ve serum Sanayi A.Ş ‘ne verilmesi içinChemRar Şirketler Grubu ve Sputnik light aşısı teknoloji transferinden sorumlu Biointegrator Firmaları Resmi heyeti tarafından yapılan TURK İLAÇ tesis ziyaretinin neticesinde TURK İlaç tesisleri Sputnik light aşısının üretim ve dağıtımı için uygunluk onayını almıştır.Sputnik light aşısının Türkiye'de kullanım izni için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvuru işlemlerini başlatmak ve Türkiye'de yapılacak üretim, satış ve dağıtım için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek üzere TURK İLAÇ , Sputnik Light aşısının üretim ve dağıtım haklarına sahip olan Rusya'da yerleşik ChemRar Şirketler Grubu tarafından tek yetkili temsilci olarak seçilmiştir.Bununla birlikte Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, yine COVID 19 hastalığının tedavi protokolünde yer alan Avifavir ( Favipiravir etken maddesi ) ilacınında Türkiye'de resmi tescili ve dağıtımı için Chemrar şirketler grubunun iştiraki Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) / Chromis ile de sözleşmesini eş zamanlı olarak imzalamıştır.Yapılan anlaşma doğrultusunda T.C Sağlık Bakanlığı'nın talep ve ihtiyaçları dışında kalacak olan TURK İlaç tesisi üretim kapasitesinin tamamının ChemRar şirketler grubunun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı açıklandı.TURK İLAÇ olarak Sputnik Light aşısı için tahsis edilen kapasite 50 milyon/doz/ay olarak belirlenmiştir.TURK İlaç yetkilileri tarafından yapılan açıklamada tüm dünyayı tehdit eden bu pandemi döneminde uzun süredir devam eden ikili görüşmelerin olumlu olarak nihayetlenmesinden ve anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda ve Rus ortaklarının ek üretim kapasitesine ihtiyaç duyması halinde talepleri karşılamak için derhal ek ekipman yatırımına hazır olduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer durmak yok yola devam diyerek sözlerini bitirdiler.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964834BIST