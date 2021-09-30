***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.09.2021 16:42
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
15.09.2021 tarihinde MLP Sağlık Hizmetleri AŞ. Medikalpark Grup Hastaneleri'nin 34 Hastanesinin ihtiyacı 5.000.000 adet IV Parenteral Solüsyon ürünü için gerçekleştirilen ihalede TURKFLEKS MARKA SERUMLARIMIZ için MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.nin anlaşmalı tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965902
BIST
17:031.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:038,8775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0395
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
17:0310,3118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0439
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2846
17:03497,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,78
|Açılış
|: 497,60
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:03
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|26.343.873
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.120.748
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,39
|18.387.007
|% 8,77
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.298.240
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.183.630
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,54
|6.070.116
|% -7,16
|
|GARFA
|12,08
|4.410.529
|% -6,86
|
|GARAN
|9,17
|1.611.502.596
|% 1,21
|
|THYAO
|13,98
|885.392.423
|% 1,45
|
|TUPRS
|114,80
|802.337.991
|% 1,86
|
|SISE
|8,24
|734.131.049
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,32
|647.713.923
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,39
|545.492.771
|% 0,84
|
|GARAN
|9,17
|1.611.502.596
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,32
|647.713.923
|% 1,53
|
|SISE
|8,24
|734.131.049
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,44
|524.038.904
|% 2,06
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8752
|8,8775
|% -0,44
|
|Euro
|10,2839
|10,3118
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,07
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3612
|2,3731
|% -0,33
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|23,04
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|11,15
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:15CRDFA
Yüzde 5.84 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 149, 051 adet işlem
-
17:14GSDHO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 965, 970 adet işlem
-
17:12KARYE
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 086 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 12, 509.00 milyon TL de
-
17:11GSDHO
Yüzde 6.88 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 529, 576 adet işlem