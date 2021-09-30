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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

30.09.2021 16:42



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

15.09.2021 tarihinde  MLP Sağlık Hizmetleri AŞ. Medikalpark Grup Hastaneleri'nin  34 Hastanesinin ihtiyacı 5.000.000 adet IV Parenteral Solüsyon ürünü   için  gerçekleştirilen ihalede  TURKFLEKS MARKA SERUMLARIMIZ için MLP Sağlık Hizmetleri AŞ.nin anlaşmalı tedarikçisi olmaya hak kazanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965902


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ATAGY 4,32 26.343.873 % 9,92  
EDATA 11,09 72.120.748 % 9,91  
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Tam 3.278 3.361 23,04  
Yarım 1.584 1.626 11,15  
Çeyrek 795 813 5,58  
Gümüş.Ons 21,93 21,98 0,42  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,07  
B. Petrol 77,03 77,03 -1,06  
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