***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.10.2021 14:04
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TMP EKSTRAKORPOREAL
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Yoğun bakım ünitelerinde akut böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan hemofiltrasyon solüsyon ürünlerimiz için yurt dışı ve yurt içi satış dağıtımlarını yapmak üzere TMP EKSTRAKORPOREAL Firması ile 410.000 torba satış kontratı imzalanmıştır.
Söz konusu kontratın toplam değeri 14.350.000 TL tutarındadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967954
BIST
16:441.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 22,99
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:448,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:4410,2835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:44501,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 501,11
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:44
|YUNSA
|17,60
|26.940.247
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.790.571
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.123.177
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.717.608
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|12.780.300
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.883.354
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.031.390
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|THYAO
|14,07
|763.392.041
|% 2,63
|
|EREGL
|16,85
|714.450.883
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|669.491.961
|% 4,32
|
|PETKM
|6,21
|1.914.233.553
|% 1,80
|
|GARAN
|9,34
|1.162.462.704
|% 1,30
|
|ODAS
|1,45
|162.276.616
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|177.688.185
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,36
|455.059.037
|% 4,09
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8777
|8,8798
|% 0,11
|
|Euro
|10,2790
|10,2835
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,08
|
|Frank
|9,5331
|9,5905
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% -0,06
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:44
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