Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.04.2022 16:37
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
INTERGLOBE IEG (US) - AFRİKA KITASI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

   55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı ( AfCFTA ) kapsamında AfCFTA tarafından Türkiye ve Afrika işbirliktelikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili INTERGLOBE IEG Firması ile TURK İLAÇ ve SERUM fİrmamız arasında  işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Turk İlaç tarafından Afrika ‘da seçilmiş olan 7 ülkede kurulacak tesislerde öncelikle TOGO , Angola pilot üretim yeri olarak seçilmiş ve tüm projeler için AfriExim Bank finans desteği  ,AfCTFA işbirlikteliği ile kurulumlar tamamlanacaktır.
Söz konusu kurulumların tamamlanması için 2022-2023 aralığı hedef tarih olarak belirlenmiş olup bu süreçte TURK İLAÇ tesislerinde hali hazırda üretimi gerçekleştirilmekte olan serumlarımız  Afrika ülkeleri ve hükümetinde yer aldığı bu projelerde  alım garantisi kapsamında kurulumlar tamamlanana kadar  Afrika serum talebinin önemli bir kısmını Türkiye'de üretilen ürünlerden karşılayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021149


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.495
Değişim :  0,79% |  19,67
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.475  
En Yüksek
2.497 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 18.416.952 % 10,00  
MZHLD 40,14 22.985.132 % 9,97  
SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
OYYAT 54,10 169.351.476 % 9,96  
MANAS 24,32 31.432.601 % 9,95  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,6341 14,6372 % 0,23  
Euro 15,8180 15,8449 % -0,04  
Sterlin 19,0656 19,1612 % 0,08  
Frank 15,4661 15,5593 % 0,18  
Riyal 3,8917 3,9112 % 0,20  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,29  
Altın Gr. 928 928 1,24  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,06 12,09 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru