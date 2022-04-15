***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıINTERGLOBE IEG (US) - AFRİKA KITASI SERBEST TİCARET ANLAŞMASIVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/04/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı ( AfCFTA ) kapsamında AfCFTA tarafından Türkiye ve Afrika işbirliktelikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili INTERGLOBE IEG Firması ile TURK İLAÇ ve SERUM fİrmamız arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.Turk İlaç tarafından Afrika ‘da seçilmiş olan 7 ülkede kurulacak tesislerde öncelikle TOGO , Angola pilot üretim yeri olarak seçilmiş ve tüm projeler için AfriExim Bank finans desteği ,AfCTFA işbirlikteliği ile kurulumlar tamamlanacaktır.Söz konusu kurulumların tamamlanması için 2022-2023 aralığı hedef tarih olarak belirlenmiş olup bu süreçte TURK İLAÇ tesislerinde hali hazırda üretimi gerçekleştirilmekte olan serumlarımız Afrika ülkeleri ve hükümetinde yer aldığı bu projelerde alım garantisi kapsamında kurulumlar tamamlanana kadar Afrika serum talebinin önemli bir kısmını Türkiye'de üretilen ürünlerden karşılayacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021149BIST