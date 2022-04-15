***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.04.2022 16:37
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
INTERGLOBE IEG (US) - AFRİKA KITASI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
55 Afrika Ülke ticaretini kapsayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı ( AfCFTA ) kapsamında AfCFTA tarafından Türkiye ve Afrika işbirliktelikleri için yetkilendirilmiş olan Amerika menşeili INTERGLOBE IEG Firması ile TURK İLAÇ ve SERUM fİrmamız arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Turk İlaç tarafından Afrika ‘da seçilmiş olan 7 ülkede kurulacak tesislerde öncelikle TOGO , Angola pilot üretim yeri olarak seçilmiş ve tüm projeler için AfriExim Bank finans desteği ,AfCTFA işbirlikteliği ile kurulumlar tamamlanacaktır.
Söz konusu kurulumların tamamlanması için 2022-2023 aralığı hedef tarih olarak belirlenmiş olup bu süreçte TURK İLAÇ tesislerinde hali hazırda üretimi gerçekleştirilmekte olan serumlarımız Afrika ülkeleri ve hükümetinde yer aldığı bu projelerde alım garantisi kapsamında kurulumlar tamamlanana kadar Afrika serum talebinin önemli bir kısmını Türkiye'de üretilen ürünlerden karşılayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021149
BIST