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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.07.2022 16:21
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Immuno Well (Pvt)Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

20.07.2022 tarihinde, "25-Rehman Housing Society, Johar Town,Lahore.54000. Pakistan" adresinde bulunan Immuno Well (Pvt)Ltd. firması  ile Türk İlaç arasında yerli üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz difteri tetanoz aşılarımızın Pakistan'da dağıtım ve pazarlaması için satış anlaşması imzalanmıştır . Kamuoyunun bilgisine sunarız .
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047003


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Tam 6.568 6.639 8,00  
Yarım 3.200 3.244 3,00  
Çeyrek 1.605 1.622 1,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,90 0,13  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,08  
B. Petrol 105 105 -2,11  
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