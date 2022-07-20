***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.07.2022 16:21
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Immuno Well (Pvt)Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
20.07.2022 tarihinde, "25-Rehman Housing Society, Johar Town,Lahore.54000. Pakistan" adresinde bulunan Immuno Well (Pvt)Ltd. firması ile Türk İlaç arasında yerli üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz difteri tetanoz aşılarımızın Pakistan'da dağıtım ve pazarlaması için satış anlaşması imzalanmıştır . Kamuoyunun bilgisine sunarız .
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047003
BIST
17:492.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,70
|Açılış
|: 2.514
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|Önceki Kapanış
|: 2.502
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2.526
En Düşük
2.499
17:4917,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 17,7550
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|Önceki Kapanış
|: 17,6100
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17,6073
En Düşük
17,4800
17:4917,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0100
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18,0673
En Düşük
17,9017
17:49966,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 966,78
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:49
|IZFAS
|2,75
|5.485.009
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|46.657.288
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.634.439
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.154.840
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.186.040
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|154.916.708
|% -8,71
|
|KONYA
|1.210,60
|85.854.144
|% -8,02
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|NIBAS
|8,94
|47.462.746
|% -3,77
|
|CANTE
|53,60
|32.264.203
|% -3,68
|
|THYAO
|51,40
|4.007.908.015
|% 0,59
|
|SISE
|21,20
|1.755.341.547
|% 0,09
|
|EREGL
|28,12
|1.126.771.281
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,03
|944.249.269
|% 0,33
|
|KCHOL
|35,18
|935.621.140
|% 1,03
|
|EKGYO
|3,03
|944.249.269
|% 0,33
|
|ODAS
|3,52
|634.805.522
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,57
|698.630.910
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,25
|166.063.380
|% 5,93
|
|TSKB
|2,26
|248.369.804
|% 2,26
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5854
|17,6008
|% 0,23
|
|Euro
|17,9674
|17,9796
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,0302
|21,1356
|% 0,17
|
|Frank
|18,0495
|18,1582
|% 0,03
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,12
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,93
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.568
|6.639
|8,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
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Seans Raporu
17:49
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17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
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17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
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17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de