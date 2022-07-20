***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıImmuno Well (Pvt)Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar20.07.2022 tarihinde, "25-Rehman Housing Society, Johar Town,Lahore.54000. Pakistan" adresinde bulunan Immuno Well (Pvt)Ltd. firması ile Türk İlaç arasında yerli üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz difteri tetanoz aşılarımızın Pakistan'da dağıtım ve pazarlaması için satış anlaşması imzalanmıştır . Kamuoyunun bilgisine sunarız .Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047003BIST