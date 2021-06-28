***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarakŞirketimizin 26.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göreKurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Asuman Bihter Civelek,Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Alıci,Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Sapmaz atanmışlardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944438BIST