***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2021 12:56
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak
Şirketimizin 26.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesine göre
Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Asuman Bihter Civelek,
Denetimden sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Alıci,
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alptekin Güler, Riskin erken saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Sapmaz atanmışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944438
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0300
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05494,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 494,08
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|RTALB
|21,60
|238.411.791
|% 7,78
|
|PGSUS
|71,00
|191.966.418
|% -3,47
|
|CEOEM
|10,65
|183.516.265
|% -2,65
|
|BERA
|12,46
|149.695.044
|% 0,24
|
|CANTE
|9,51
|124.874.201
|% 9,94
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|IHLGM
|1,03
|74.342.180
|% -1,90
|
|ODAS
|1,85
|62.660.434
|% 2,21
|
|CEOEM
|10,65
|183.516.265
|% -2,65
|
|GWIND
|3,37
|55.121.922
|% -3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7241
|8,7261
|% 0,49
|
|Euro
|10,3943
|10,4002
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,0436
|12,1040
|% 0,15
|
|Frank
|9,4482
|9,5051
|% 0,41
|
|Riyal
|2,3200
|2,3316
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-17,96
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem