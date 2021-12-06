***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarihli kararı ile şirketmiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Gül AHMET DOĞRUYOL'un görev almış olduğu komiteler ve görevleri aşağıdadır.Bağımsızlık beyanı ekte pdf olarak sunulmuştur.Saygılarımızla.Komite Adı GöreviKurumsal Yönetim Komitesi ÜyeDenetlemeden Sorumlu Komite BaşkanRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981187BIST