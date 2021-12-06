***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.12.2021 16:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 06.12.2021 tarihli kararı ile şirketmiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Gül AHMET DOĞRUYOL'un görev almış olduğu komiteler ve görevleri aşağıdadır.
Bağımsızlık beyanı ekte pdf olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Komite Adı Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981187
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.928
En Düşük
1.899
18:0513,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0623
|Açılış
|: 70,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 69,8800
|
13,8712
En Düşük
13,6673
18:0515,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0343
|Açılış
|: 21,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
15,6685
En Düşük
15,4431
18:059,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,09
|Açılış
|: 9,86
|
|Önceki Kapanış
|: 9,95
|
10,03
En Düşük
9,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.926,00
|6.403.524
|% 10,00
|
|BAGFS
|11,55
|10.517.996
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|199.287
|% 10,00
|
|BASCM
|12,10
|496.198
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|1.053.149
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|276.201.010
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|822.452
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|1.267.518
|% -9,99
|
|KTSKR
|32,16
|355.933.048
|% -9,97
|
|EDATA
|13,55
|64.767.156
|% -9,97
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|THYAO
|18,69
|1.793.632.189
|% 0,86
|
|PETKM
|8,45
|1.322.946.911
|% 3,05
|
|KRDMD
|9,30
|1.278.461.865
|% -0,32
|
|TSKB
|1,63
|639.324.538
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,55
|1.147.907.904
|% 3,20
|
|ODAS
|1,65
|426.429.136
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|2.929.913.622
|% 1,54
|
|SISE
|13,34
|2.930.301.229
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7633
|13,7809
|% 0,45
|
|Euro
|15,5243
|15,5705
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,1973
|18,2886
|% 0,49
|
|Frank
|14,8292
|14,9185
|% -0,38
|
|Riyal
|3,6647
|3,6831
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,01
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,69
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,91
|71,91
|2,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PCILT
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 307 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 28, 507.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 385, 921 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 850, 620 adet işlem
-
17:55IHLAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.63 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 969, 659 adet işlem