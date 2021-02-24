***TRILC* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.02.2021 17:46
***TRILC******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin 'Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu' ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912298
BIST
17:591.486
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -32,24
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.485
17:597,2423
En Yüksek
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|: 1,93%
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|Açılış
|: 7,2150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0712
17:598,7779
En Yüksek
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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En Düşük
8,5921
17:59415,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,99
|Açılış
|: 415,46
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|20,24
|2.934.111
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.941.754
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|2.596.767
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|GUBRF
|74,05
|1.984.952.129
|% -9,97
|
|KOZAL
|134,20
|2.425.615.272
|% 0,60
|
|THYAO
|12,82
|2.243.388.123
|% -1,54
|
|PETKM
|5,15
|1.991.570.737
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,05
|1.984.952.129
|% -9,97
|
|SASA
|39,94
|1.924.359.351
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.109.586.768
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|1.991.570.737
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|603.531.303
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.420.138
|% -9,09
|
|ODAS
|4,02
|1.231.860.170
|% 1,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2331
|7,2378
|% 1,87
|
|Euro
|8,7648
|8,7732
|% 1,58
|
|Sterlin
|10,1622
|10,2132
|% 1,63
|
|Frank
|7,9190
|7,9667
|% 1,27
|
|Riyal
|1,9209
|1,9305
|% 1,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-18,42
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|0,94
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