***TRILC* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.02.2021 08:40
***TRILC******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912555
BIST
10:141.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 28,35
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.508
10:147,1985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2060
En Düşük
7,1530
10:148,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7961
En Düşük
8,7148
10:14415,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 415,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|KRTEK
|11,79
|1.185.259
|% -4,15
|
|SASA
|42,50
|189.575.583
|% 6,41
|
|KARSN
|4,80
|182.210.399
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,37
|138.871.785
|% 4,41
|
|THYAO
|13,10
|129.161.126
|% 2,10
|
|KOZAL
|136,20
|119.547.330
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,37
|138.871.785
|% 4,41
|
|KARSN
|4,80
|182.210.399
|% 2,13
|
|IHLAS
|0,90
|23.404.624
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,62
|54.945.368
|% 7,38
|
|ODAS
|4,07
|77.881.655
|% 1,75
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1950
|7,1985
|% 0,40
|
|Euro
|8,7682
|8,7769
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,1581
|10,2090
|% 0,51
|
|Frank
|7,9079
|7,9556
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9130
|1,9226
|% 0,37
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-11,15
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|