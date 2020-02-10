***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.02.2020 09:02
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817830
BIST
10:37120.781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -233,92
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.792
En Düşük
120.082
10:376,0028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
10:376,5760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
10:37302,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,94
|Açılış
|: 302,80
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.075.956
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|AYCES
|12,99
|4.235.539
|% 12,08
|
|ALCTL
|18,44
|15.371.627
|% 11,89
|
|SAYAS
|3,00
|1.641.557
|% 9,89
|
|LINK
|29,80
|1.175.671
|% -10,51
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|THYAO
|14,42
|160.621.141
|% -0,35
|
|GUSGR
|2,89
|140.207.499
|% 2,12
|
|KRDMD
|2,92
|93.463.255
|% -0,34
|
|ASELS
|24,72
|92.296.529
|% 1,06
|
|ODAS
|2,24
|75.646.691
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,30
|68.591.462
|% 5,69
|
|GUSGR
|2,89
|140.207.499
|% 2,12
|
|IEYHO
|0,72
|25.961.131
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|75.646.691
|% 0,45
|
|KRDMD
|2,92
|93.463.255
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7001
|7,7387
|% -0,37
|
|Frank
|6,1008
|6,1375
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5921
|1,6001
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|0,47
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,42
|54,42
|-0,03
|