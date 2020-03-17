***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 18:42
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.03.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin corona virüsü kaynaklı bir erteleme olmadığını ve Genel Kurul Toplantısının 26.03.2020 tarihinde yapılacağını duyurur, diğer taraftan fiziken katılım sağlamak istemeyen yatırımcılarımızın elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması yönünde bir tercihte bulunabileceklerini hatırlatırız.
Yapılacak olan genel kurul 2019 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı olup, 30/1/2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. birleşme işlemine ilişkin bir gündem maddesi içermemektedir. Anılan birleşme işlemine ilişkin karar, yetkili organların uygun karar vermeleri ve başta SPK olmak üzere yetkili kamu kurumlarının onay vermeleri halinde, ayrı bir olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanacağından bu toplantının gündeminde yer almamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830177
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
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|Önceki Kapanış
|: 87.888
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88.949
En Düşük
81.936
18:056,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0438
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1491
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,70
|Açılış
|: 314,13
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7601
|% -1,89
|
|Frank
|6,6296
|6,6695
|% -2,01
|
|Riyal
|1,7027
|1,7112
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|11,66
|
|Altın Gr.
|315
|316
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,51
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,33
|29,33
|-0,72
|
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