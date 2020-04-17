***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TRKCM******SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar17 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,33-3,39 TL fiyat aralığından 2.120.240 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %71,76 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/04/2020 96.498 0 96.498 894.819.965,09 894.916.463,09 % 71,59 % 71,59 % 71,59 % 71,5917/04/2020 109.971 0 109.971 894.916.463,09 895.026.434,09 % 71,59 % 71,59 % 71,6 % 71,617/04/2020 365.240 0 365.240 895.026.434,09 895.391.674,09 % 71,6 % 71,6 % 71,63 % 71,6317/04/2020 1.093.000 0 1.093.000 895.391.674,09 896.484.674,09 % 71,63 % 71,63 % 71,72 % 71,7217/04/2020 255.531 0 255.531 896.484.674,09 896.740.205,09 % 71,72 % 71,72 % 71,74 % 71,7417/04/2020 200.000 0 200.000 896.740.205,09 896.940.205,09 % 71,74 % 71,74 % 71,76 % 71,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839194BIST