***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.03.2020 17:37
***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2019
Açıklamalar
Trakya Cam Sanayii A.Ş.'ne ait Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 20/11/2019 04/12/2019 9965
6 20/11/2019 04/12/2019 9965
7 20/11/2019 04/12/2019 9965
8 20/11/2019 04/12/2019 9965
9 20/11/2019 04/12/2019 9965
10 20/11/2019 04/12/2019 9965
11 20/11/2019 04/12/2019 9965
12 20/11/2019 04/12/2019 9965
13 20/11/2019 04/12/2019 9965
14 20/11/2019 04/12/2019 9965
15 20/11/2019 04/12/2019 9965
16 20/11/2019 04/12/2019 9965
17 20/11/2019 04/12/2019 9965
18 20/11/2019 04/12/2019 9965
19 20/11/2019 04/12/2019 9965
20 20/11/2019 04/12/2019 9965
21 20/11/2019 04/12/2019 9965
22 20/11/2019 04/12/2019 9965
23 20/11/2019 04/12/2019 9965
24 20/11/2019 04/12/2019 9965
25 20/11/2019 04/12/2019 9965
26 20/11/2019 04/12/2019 9965
27 20/11/2019 04/12/2019 9965
28 20/11/2019 04/12/2019 9965
29 20/11/2019 04/12/2019 9965
30 20/11/2019 04/12/2019 9965
31 20/11/2019 04/12/2019 9965
32 20/11/2019 04/12/2019 9965
33 20/11/2019 04/12/2019 9965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832412
BIST