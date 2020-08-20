***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.08.2020 09:28
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/08/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870255
BIST
10:471.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:477,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3229
En Düşük
7,2632
10:478,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:47457,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,67
|Açılış
|: 457,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.869.132
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.132.438
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|RALYH
|12,22
|5.149.022
|% -6,50
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|PETKM
|4,47
|1.117.261.101
|% 5,67
|
|TUPRS
|88,45
|987.469.973
|% 2,91
|
|RTALB
|59,80
|241.304.989
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,83
|220.971.875
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,02
|196.929.465
|% 3,07
|
|PETKM
|4,47
|1.117.261.101
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,83
|220.971.875
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|146.103.074
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,02
|196.929.465
|% 3,07
|
|AKENR
|2,07
|84.615.477
|% 6,70
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3174
|7,3229
|% 0,47
|
|Euro
|8,6762
|8,6844
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5532
|9,6011
|% 0,28
|
|Frank
|7,9885
|8,0366
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 0,36
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|