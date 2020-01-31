***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2020 10:05
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815845
BIST
10:23119.751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -99,13
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.667
10:235,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9855
En Düşük
5,9643
10:236,5932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6003
En Düşük
6,5781
10:23302,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,46
|Açılış
|: 302,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
303,07
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|44.400,20
|399.602
|% 14,95
|
|DENCM
|10,59
|9.547.868
|% 11,47
|
|RYSAS
|6,50
|3.011.830
|% 10,17
|
|YUNSA
|13,60
|3.264.518
|% 9,50
|
|ROYAL
|2,27
|25.467
|% 8,61
|
|HUBVC
|20,56
|6.523.338
|% -19,94
|
|QNBFB
|40,94
|225.538
|% -14,99
|
|BURVA
|12,53
|68.915
|% -13,29
|
|GRNYO
|1,46
|119.330
|% -11,52
|
|GYHOL
|15,50
|211.591
|% -10,61
|
|THYAO
|13,87
|198.954.091
|% 0,29
|
|SISE
|5,23
|170.167.186
|% 5,44
|
|ASELS
|23,86
|86.026.230
|% 0,85
|
|PETKM
|4,03
|76.211.306
|% 0,25
|
|TRKCM
|3,62
|66.378.896
|% 7,74
|
|SISE
|5,23
|170.167.186
|% 5,44
|
|TSKB
|1,38
|33.035.293
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|76.211.306
|% 0,25
|
|TRKCM
|3,62
|66.378.896
|% 7,74
|
|THYAO
|13,87
|198.954.091
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8197
|7,8589
|% 0,25
|
|Frank
|6,1335
|6,1704
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5889
|1,5969
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-2,50
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|58,09
|58,09
|0,76
|