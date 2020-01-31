***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.01.2020 11:41
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815891
BIST
13:45119.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -261,80
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
13:455,9832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
13:456,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
13:45304,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,03
|Açılış
|: 304,05
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.375.273
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|3.762.116
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|15.885.430
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|13.362.514
|% 19,89
|
|NATEN
|18,03
|17.015.350
|% 15,58
|
|QNBFB
|40,94
|759.028
|% -14,99
|
|BURVA
|12,30
|362.368
|% -14,88
|
|OSMEN
|5,85
|47.619
|% -9,86
|
|QNBFL
|100,00
|669.600
|% -8,84
|
|SALIX
|7,50
|2.228
|% -8,54
|
|SISE
|5,57
|1.969.295.717
|% 12,30
|
|THYAO
|13,72
|879.409.780
|% -0,80
|
|SODA
|6,81
|822.876.596
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|442.140.066
|% 15,18
|
|ASELS
|23,62
|381.034.105
|% -0,17
|
|SISE
|5,57
|1.969.295.717
|% 12,30
|
|SODA
|6,81
|822.876.596
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|442.140.066
|% 15,18
|
|KRDMD
|2,84
|315.917.828
|% 1,07
|
|ODAS
|2,03
|165.420.882
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8156
|7,8548
|% 0,19
|
|Frank
|6,1489
|6,1860
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5895
|1,5974
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|4,69
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,00
|
|B. Petrol
|57,19
|57,19
|-0,14
|