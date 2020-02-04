***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2020 13:33
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816946
BIST
16:04121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 2.301,96
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.625
En Düşük
120.159
16:045,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:046,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:04301,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,11
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.226.709
|% 19,98
|
|DITAS
|13,58
|30.416.933
|% 18,50
|
|TEKTU
|1,58
|195.014.563
|% 16,18
|
|RYSAS
|9,81
|11.742.450
|% 15,55
|
|DOKTA
|88,55
|31.664.656
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|IDGYO
|3,80
|16.286.910
|% -2,56
|
|THYAO
|14,29
|1.058.555.006
|% 3,25
|
|PETKM
|4,21
|675.108.436
|% 2,43
|
|HALKB
|7,38
|639.770.785
|% 7,27
|
|ASELS
|24,26
|547.526.973
|% 3,76
|
|SISE
|5,64
|463.965.016
|% 1,08
|
|PETKM
|4,21
|675.108.436
|% 2,43
|
|TEKTU
|1,58
|195.014.563
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,71
|213.203.605
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,89
|364.367.997
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,90
|222.781.840
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7619
|7,8009
|% 0,14
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5897
|1,5977
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-8,84
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-13,89
|
|Yarım
|961
|986
|-6,71
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|0,41
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