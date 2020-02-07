***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 10:01
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817534
BIST
11:56122.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -280,06
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
11:565,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
11:566,5665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
11:56301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.296.566
|% 19,97
|
|ARENA
|12,79
|25.577.347
|% 16,17
|
|AYCES
|11,59
|5.191.542
|% 14,98
|
|LINK
|33,26
|20.537.792
|% 12,67
|
|BUCIM
|7,41
|3.453.125
|% 10,10
|
|DOKTA
|55,00
|38.885.177
|% -14,13
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|UFUK
|4,80
|18.648
|% -3,81
|
|THYAO
|14,63
|355.455.227
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,93
|264.981.717
|% -0,34
|
|VESTL
|16,55
|180.281.995
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,16
|179.110.948
|% 0,32
|
|SISE
|5,62
|157.490.401
|% 0,54
|
|KRDMD
|2,93
|264.981.717
|% -0,34
|
|IHLGM
|1,20
|105.826.883
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,16
|179.110.948
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,71
|89.460.226
|% -0,58
|
|ADESE
|2,26
|110.991.476
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7216
|7,7604
|% 0,06
|
|Frank
|6,1156
|6,1524
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,27
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
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|B. Petrol
|54,93
|54,93
|0,00
|
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